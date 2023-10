Guardia di Finanza | sequestrati circa 4 milioni di prodotti non sicuri

Siamo consapevoli del grande impegno richiesto ai nostri poliziotti, carabinieri,die polizia locale che giornalmente, si adoperano per svolgere al meglio il proprio lavoro. In un ...

Al valico di Brogeda sequestrati 55 kg di metanfetamine TGR Lombardia

Prevenzione ed educazione sanitaria. L'intesa fra Lilt e Guardia di Finanza LA NAZIONE

Dkv Mobility ha esteso la rete di accettazione delle sue carte carburante in circa cinquecento stazioni di rifornimento Avia in Svizzera, portando a 66mila gli impianti convenzionati in Europa, tra cu ...VICENZA - I militari della Guardia di Finanza di Vicenza e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’Ufficio delle Dogane di Vicenza, nell’ambito dei controlli ...