Grosso non può dirigere l’allenamento | lo striscione dei tifosi del Lione | FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 31 ottobre 2023) Sono stati momenti di paura per l’allenatore italiano Fabio, ferito al volto prima di Marsiglia-. L’ex calciatore della Nazionale italiana è stato colpito dopo l’assalto deidi casa al pullman del. Il match è stato annullato ed è in arrivo lo 0-3 a tavolino. All’allenatore italiano sono stati applicati 13 punti di sutura sopra l’occhio e non è ancora in grado di tornare in panchina. Come confermato da L’Equipe dovrebbe rimanere fermo più di qualche giorno. Editoriali Come sta Fabio? Le prime immagini dopo l'aggressione Fabionon si è presentato per la regolare ripresa degli allenamenti ed ihanno deciso di esporre uno ...