Greta su Mirko | “Schifata da quello che sto vedendo” | poi fa apprezzamenti su Vittorio

Leggi su biccy

(Di martedì 31 ottobre 2023) La crisi fraRossetti eBrunetti sembrerebbe essere arrivata a un punto di rottura definitivo. Lei sostiene che lui ami ancora l’ex fidanzata Perla Vasiero e lui per questo motivo (e per mancanza di conferme) ha deciso di fare ulteriori passi indietro nei confronti della fidanzata. In attesa di scoprire se e chi entrerà nella casa come nuova concorrente (stando ai rumors entrambe le ragazze sono date per certe),nella notte ha pubblicato un post su Instagram in cui si è definita “” dall’atteggiamento di. “Ho cancellato tutte le storie e non parlerò più della questione perché mi fa letteralmente innervosire che vengano usati sfoghi miei che faccio sul mio cavolo di profilo per strumentalizzare cose che non ho mai detto” – ha scritto – “Forse non siete mai stati in crisi ...