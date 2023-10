Gratta e vinci | che sbadato | un reperto da 1 milione

Leggi su ilveggente

(Di martedì 31 ottobre 2023), l’improvviso ritrovamento ha decisamente stravolto il corso degli eventi: meglio di così non poteva andare. Diciamoci la verità, per quanto amara possa essere: in pochi, al posto suo, avrebbero fatto quello che ha fatto lei. Perché l’onestà e l’integrità, ahinoi, sono valori ormai talmente rari che fa sempre notizia quando qualcuno, invece, si comporta come dovrebbe e secondo coscienza. PixabaySembra perciò insolito, sebbene a conti fatti non lo sia affatto, che questa donna delle pulizie del Massachussets non abbia dovuto pensarci su neanche per un istante. Che sapesse già cosa era il caso di fare. Ma partiamo del principio, prima di raccontarvi come si sia conclusa la storia di cui, suo malgrado, è stata protagonista. Iniziamo quindi col dire che, com’era solita fare, stava sbrigando delle faccende domestiche ...