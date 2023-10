Grande Fratello | Smascherata la Strategia di Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 31 ottobre 2023) Nel corso dell’ultima puntata in diretta delemergono nuove inedite dinamiche. Cesara Buonamici smaschera ladiLuzzi. Ecco cosa è successo nella casa del. #gf #Non è stata una settimana come le altre nella Casa del2023. La trama si infittisce intorno ae alla sua presuntaper smascherareLuzzi. Durante l’ultima diretta, molti ricorderanno il momento in cui l’attore ha lasciato intendere di avere un “asso nella manica” contro la Luzzi. Le ultime settimane hanno visto un ...