Grande Fratello | Signorini non può fare finta di niente | Garibaldi ammutolito in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 31 ottobre 2023) Nella nuovadelancora protagonisti Beatrice Luzzi e Giuseppe, tra l’altro entrambi a rischio uscita (anche se poi sono rimasti, come raccontato nell’articolo che trovate qua sotto). Dopo avere vissuto un breve flirt, i due hanno deciso di allontanarsi. Già diversissimi fin dall’inizio di questa “storia”, hanno dimostrato di non avere un futuro a causa di una sostanziale differenza di vedute. Soprattutto lui, essendo sempre stato segretamente innamorato di Samira Lui, che però è fidanzata e non lo ha mai ricambiato. Nei primi minuti della puntata deldi lunedì 30 ottobre, i concorrenti finiti in nomination si sono ritrovati l’uno di fronte all’altra. Alfonsoha chiesto loro di indicare quale concorrente ...