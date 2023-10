Grande Fratello | quindicesima puntata | eliminata Valentina Modini | faccia a faccia tra Beatrice e Garibaldi I nominati sono…

Leggi su isaechia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Si è appena conclusa la sedicesimadel, il reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista. Per prima cosa Alfonso ha salutato gli inquilini della Casa, per poi spostarsi in superled e parlare con i cinque concorrenti al televoto, ovvero Grecia Colmenares,Luzzi, Giuseppee Massimiliano Varrese. Prima di comunicare il nome dell’eliminato, Alfonso ha chiesto ad ognuno di loro di fare il nome del concorrente che vorrebbero uscisse questa sera dalla Casa., Giuseppe e Massimiliano hanno fatto il nome di Grecia, mentree Grecia quello di Giuseppe, per via del comportamento avuto dal bidello ...