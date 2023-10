Grande Fratello | Mirko Brunetti ha scelto | Greta Rossetti è schifata dalle sue parole

Leggi su movieplayer

(Di martedì 31 ottobre 2023)ha preso una decisione nella casa del, mentrecontinua a parlare sui social. Dopo l'ultima puntata del, sembra cheabbia preso una decisione riguardo al suo rapporto cone Perla, la prima conosciuta a Temptation Island. La seconda è la sua ex fidanzata. Dopo le dichiarazioni di, come al solito, è intervenuta sui social per esprimere il suo pensiero. LedialDurante la quindicesima puntata del, Alfonso Signorini ha chiesto acome stava dopo aver ricevuto, nelle puntate precedenti, una ...