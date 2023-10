Grande Fratello | l’opinione di Anelante sulla quindicesima puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Ieri sera su Canale 5 è andata in onda ladel, il reality condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici nelle inedite vesti di opinionista. A commentarla oggi per noi c’è, uno dei più apprezzati utenti del nostro sito. Eccovi la sua opinione: Il televoto chiuso praticamente alle 21:21, quindi con nulla da taroccare tirandolo per le lunghe fino alle 2 di notte con segmenti ad hoc, era palese avvisaglia di poco pathos. E difatti in rapida successione abbiamo avuto: – il segmento sul riavvicinamento a Beatrice Luzzi di un Massimiliano Varrese truccato come la Ferruzzi (ovviamente depurato della parte in cui il paraguru parla del suo “piano” ai suoi degni compari); – l’ennesimo agghiacciante siparietto del Ferribotte della Sila, che al pari di Anita ...