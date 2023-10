Grande Fratello - Letizia e Paolo ricevono un messaggio aereo. La reazione

(Di martedì 31 ottobre 2023)unda parte dei fan. Ecco ladei due coinquilini, sulla Casa più spiata d’Italia due gieffiniun nuovo. Questa volta, ma soprattutto per la prima volta,hanno ricevuto unda parte dei fan che li supportano e sostengono la loro amicizia.fin dall’inizio di questa ottava edizione sono riusciti ad instaurare un ottimo legame d’amicizia. Leggi anche –> Mirko Brunetti ha deciso cosa fare con Greta: arriva la controreplica Il ...

... sono iniziati i casting per cercare la nuova professoressa che dovrebbe sostituire Samira Lui , ex concorrente di questa edizione del. Inoltre Banijay , che ha portato Pechino ...

«Grande Fratello», le pagelle: Signorini trova moglie (voto 5), Garibaldi fu ferito (voto 2) Corriere della Sera

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...Beatrice Luzzi è, sicuramente, la grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello. L'attrice è di gran lunga la preferita dei fan del programma che, ogni giorno, si esprimono a colpi di ...