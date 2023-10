Grande Fratello | Greta Rossetti si sfoga dopo la puntata di ieri | “Sono schifata! Fa male arrivare alla consapevolezza di…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 31 ottobre 2023)e Mirko Brunetti fino a poche settimane fa formavano una coppia che sembrava essere solida e duratura. In molti infatti si erano appassionatiloro storia d’amore, che durante Temptation Island, aveva fatto sognare. Ma poi, alcune vicissitudini e alcuni messaggi che l’imprenditore di Rieti si è scambiato con la sua ex fidanzata Perla Vatiero, hanno fatto vacillare la relazione e qualcosa ha minato la loro serenità di coppia. Di lì a poco Mirko ha preso la decisione di entrare nella Casa delaver ricevuto sia la sorpresa di, sia una sorprendente lettera di Perla, è entrato in crisi. Durante la quindicesimaandata in onda, Alfonso Signorini ha anche mostrato il commento fatto ...