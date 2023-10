Grande Fratello | Giselda e un momento di sconforto | il conforto delle gieffine

(Di martedì 31 ottobre 2023)Torresan affronta undie ritrovanelle parolecoinquilineTorresan si trova al televoto questa settimana. La giovane coinquilina fin dal primo giorno si è messa in gioco mostrando lati inediti del suo carattere. Leggi anche –> Mirko Brunetti ha deciso cosa fare con Greta: arriva la controreplica Le parole di… “Sei una donna, no che prima non lo fossi, però sei una donna con le cavole pa*** grandi così” dichiara Letizia. “Hai fatto veramente dieci passi in avanti” replica Angelica. Letizia aggiunge: “Adesso ci credi anche tu. Avresti mai ...

E la canzone è risuonata anche alla Triennale: in un momento dicommozione durante il ... ai nostri occhi' ha proseguito Giuli, descrivendo il popolo ucraino come ''. Ma la guerra in ...

«Grande Fratello», le pagelle: Signorini trova moglie (voto 5), Garibaldi fu ferito (voto 2) Corriere della Sera

Una battuta di Giampiero a tavola la fa scattare. L'uomo dice che non deve essere stato facile per Elia sopportarla per tredici anni. Beatrice risponde subito a tono. I suoi figli sono felicissimi, ...Beatrice Luzzi è, sicuramente, la grande protagonista di questa edizione del Grande Fratello. L'attrice è di gran lunga la preferita dei fan del programma che, ogni giorno, si esprimono a colpi di ...