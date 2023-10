Gran Bretagna | il deputato laburista Andy McDonald sospeso dal partito per aver chiesto “convivenza pacifica” in Palestina

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023)dalperpronunciato, durante una manifestazione di solidarietà ai palestinesi, un discorso in favore di unalibera e di un cessate-il-fuoco su Gaza: protagonista della vicenda è, vero e proprio veterano del, guidato ora dal neomoderato Sir Keir Starmer. Sotto accusa alcune parole pronunciate daldurante lade manifestazione svoltasi a Londra nel fine settimana: in particolare,ha detto che non ci sarà pace in Medio Oriente “fino a quando tutte le persone, israeliani e palestinesi, tra il fiume e il mare, potranno vivere inlibertà“. Ecco, questa frase è stata giudicata “fortemente offensiva”, ...