Golf | italiani a Maiorca per giocarsi la vittoria alle Grand Finals del Challenge Tour 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’Italsi prepara a festeggiare il ritorno sul massimo circuito continentale di Matteo Manassero, Lorenzo Scalise, Andrea Pavan e Francesco Laporta. Dal 2 al 5 novembre in Spagna i ragazzisaranno tra i protagonisti del Rolex ChngeFinal, ultimo appuntamento del Chnge. Al termine deli migliori 20 giocatori dell’ordine di merito del secondo circuito europeo maschile conquisteranno la ‘carta‘ per giocare sul DP Worldnel 2024. Al Club deAlcanada di Port d’Alcudia, nel nord-est di, gli azzurri inseguiranno il successo in un evento che metterà in palio 500.000 euro complessivi. Attualmente, Scalise, Pavan e Manassero ...