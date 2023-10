Golf | il PGA Tour fa tappa in Messico Aberg per il primo titolo sul circuito americano

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023) Inizia inl’ultimo trittico di settimane del PGA, si gioca il World Wide Technology Championship sul meraviglioso percorso di El Cardonal at Diamante a Los Cabos. Campo nuovo per tutti che effettua il suo debutto sul massimo, così come è la prima volta che si giocherà su un campo disegnato niente di meno che da Tiger Woods. La stella apicale del, insieme al suo studio, hanno inaugurato questa gemma nel 2014, e sarà durante questa settimana che per la prima volta ilfasu un percorso progettato da uno dei suoi giocatori più rappresentativi di sempre. Field composto da 131 giocatori con 5 dei primi 50 giocatori dell’OGWR presenti a Los Cabos, mentre saranno 7 dei top-50 della classifica di ...