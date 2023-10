Godzilla Minus One | svelata la data di uscita del nuovo capitolo diretto da Takashi Yamazaki

Leggi su movieplayer

(Di martedì 31 ottobre 2023) A 70 anni dall'del primo epico film che ha dato vita alla leggenda, arriva al cinemaOne: ildel fenomeno globale targato TOHO. Arriva nelle sale italiane e in quelle di tutto il mondo dall'1 dicembreOne, ilimpressionantedel fenomeno globalededicato al Re dei Mostri e prodotto dall'iconica Casa di produzione TOHO. Confermato come evento di chiusura del Tokyo International Film Festival e al centro di una dilagantemania, in Italia la pellicola sarà distribuita al cinema solo dall'1 al 6 dicembre come evento speciale in esclusiva da Nexo Digital (elenco sale a breve su nexodigital.it) in versione originale ...