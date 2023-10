Gli Usa vogliono fabbricare una bomba atomica 24 volte più potente di quella di Hiroshima

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’esercito americano ha annunciato di voler cominciare la ricerca per la produzione di unanucleare 24piùdisganciata sudurante la Seconda Guerra Mondiale . Lo riportano i media Usa, secondo cui il Pentagono vuole ottenere l'approvazione e i finanziamenti del Congresso per realizzare una variante moderna dellanucleare: una scheda informativa del dipartimento...

Prysmian , +2,8%, festeggia la nuova commessa di 900 milioni negli. Tra le utility è ...1%, con i titoli energetici depressi dal calo di BP (4,58%) dopo cheutili del terzo trimestre sono ...

Bomba nucleare B61-13, nuova arma per gli Usa: è 30 volte più potente di quella di Hiroshima. La simulazione ilmessaggero.it

Da Harvard fino a Hollywood, così il conflitto spacca gli Usa Il Manifesto

Una volta completato, l'impianto produrrà celle sufficienti a supportare la produzione di circa 20.000 moduli solari al giorno Continuano a crescere gli investimenti nel "Made in USA" per il settore ...Spesso si usa dire che la ‘strada è scuola di vita’: ebbene con l’intesa siglata da ‘Ragazzi On The Road’ e l’associazione Unasca, l’Unione ...