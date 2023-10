Gli esperti hanno davvero paura per i Campi Flegrei | la decisione senza precedenti

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 ottobre 2023) Non migliora la situazione aidopo le grandi paure degli scorsi giorni. «L'attività vulcanica nei, connessa al bradisismo, risulta essere in costante evoluzione. Non si esclude che, se dovesse perdurare tale situazione, si possa passare al livello di allerta arancione», l'annuncio del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che ha assicurato che «il governo, con le sue strutture operative e scientifiche, segue costantemente la situazione, in continuo contatto con le istituzioni locali». La dichiarazione del ministro arriva dopo alcuni giorni di lavoro tra il Dipartimento nazionale, l'Istituto di geofisica e vulcanologia e la commissione Grandi Rischi. Il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti acquisito il parere della Commissione Grandi Rischi - Settore rischio vulcanico, ...