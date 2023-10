Gli ebrei di Roma si sentono protetti

Leggi su agi

(Di martedì 31 ottobre 2023) AGI - "È un momento molto difficile per noi, ma abbiamo grande fiducia nelle istituzioni italiane. Non ho la percezione che le persone abbiano paura ma certo, c'è più attenzione. Da Hamas arriva odio religioso, la politica non c'entra. L'Occidente deve essere compatto e isolare i terroristi": lo afferma Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di, in un'intervista all'AGI commentando i fatti di cronaca e politica estera che vedono ancora una volta Israele e Gaza in conflitto dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre scorso. "Le autorità italiane e le forze dell'ordine stanno facendo il massimo per tutelare i cittadini di religione ebraica", ha sottolineato Fadlun, "glidihanno la percezione di un sentimento di soldarietà molto forte che va anche oltre i doveri dello Stato. C'è coinvolgimento da parte delle ...