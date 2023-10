Gli aromi naturali e l’acido citrico presenti negli alimenti non sono dannosi per la salute

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il 27 ottobre 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un video pubblicato due giorni prima su TikTok contenente liste di ingredienti alimentari. Secondo la voce fuori campo che si sente nel filmato, le diciture «flavour», «acido» e «» riportate sul retro di alcuni prodotti sarebbero pericolosi per laumana. Nello specifico, si sente sempre nel video, il termine “” indicherebbe la presenza di «3mila sostanze chimiche diverse», mentresarebbe «una muffa OGM che deriva dallo sciroppo di mais». Gli, invece, stando alla voce fuori campo, verrebbero aggiunti agli ingredienti per giustificare la presenza degli ...

Gli aromi naturali e l'acido citrico presenti negli alimenti non sono ... Facta

