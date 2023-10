Gli alberghi più belli di Roma secondo questa classifica

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 31 ottobre 2023) Continua il nostro viaggio alla scoperta di storie e curiosità die del Lazio. Oggi siamo nella Capitale d’Italia e scopriremo insieme quali sono glipiùdella Città Eternauna speciale. Caro-in vetta della: aumenti di oltre il 30% Glipiùdiè da sempre una delle mete più ambite dai turisti. Milioni di persone da tutto il mondo ogni anno visitano la Città Eterna, grazie alla sua storia millenaria e alle sue incommensurabili bellezze. Naturalmente, per poterla ammirare in tutto il suo splendore, non è sufficiente un giorno. E allora, dove dormire aper regalarsi un’emozione ...