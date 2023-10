Giuseppe durante la pubblicità al GF offende Beatrice

Leggi su biccy

(Di martedì 31 ottobre 2023) Qualche giorno fauna chiacchierata con Giampiero Mughini,Luzzi ha attaccatoGaribaldi, lasciandosi scappare un’affermazione scurrile: “No con me non è stato sincero. Ha anche detto un frase orrenda sui miei figli. Con me è stato un figlio di una mig****a“. Alfonso Signorini ieri sera al GF ha mostrato la clip al calabrese, che ovviamente non l’ha presa bene.laGaribaldi è sbottato ed ha offeso: “Qui la cosa non mi piace. Io parlo una volta male di lei e tutti mi attaccano, lei invece niente. Scusa mamma se ti faccio sentire queste cose orribili da una cretina che non si abbassa mai“. In Casa,va diretto sula… ...