“Giù le mani dalla Repubblica” | i giornaloni tornano all’assalto del presidenzialismo

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Al grido di “Giù le” la grande stampa,in testa,a intonare la litanìa del rispetto della Costituzione contro la riforma presidenzialista (Casellati-Meloni) disegnata dal centrodestra compatto. L’elezione diretta del premier con annessa norma anti-ribaltoni per evitare salti della quaglia e governi tecnici, non piace ai paladini dello status quo.torna all’attacco Meglio galleggiare tra esecutivo costruiti in laboratorio e premier scelti senza la volontà popolare, a giudicare dagli attacchi A leggere il quotidiano diretto da si tratta di una riforma disegnata a misura, uso e consumo, del centrodestra. Figurarsi. Il tutto per continuare ad attuare “l’indirizzo politico” della coalizione. Non va ...