Giro d’Italia 2024 | Wout Van Aert sarà al via? Ipotesi come capitano della Jumbo-Visma

Leggi su oasport

(Di martedì 31 ottobre 2023)Vane il: un matrimonio che s’ha da fare. Sembra sempre più vicina infatti la partecipazione del fuoriclasse belga alla corsa rosa: nelle ultime settimane più di una volta il vincitoreMilano-Sanremo 2020 ha espresso la volontà di voler correre per la prima volta il Grandenostrano. Voci che stanno trovando sempre più conferma, poiché l’anno prossimo il grande obiettivo di Vansaranno le Olimpiadi di Parigi e di conseguenza correre ale non al Tour de France significherebbe presentarsi più fresco e più pronto per i giochi a cinque cerchi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Vanparteciperebbe alin qualità di ...