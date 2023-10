Giovanni si presenta e rivela tutto sull’incidente | ecco perché ha una cicatrice

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 31 ottobre 2023) Una nuova puntata di Amici 23 è appena andata in onda su Canale 5. Durante l’appuntamento di quest’oggi, martedì 31 ottobre 2023, il nuovo allievo, ha avuto modo di incontrare finalmente Raimondo Todaro. Il ballerino si è raccontato apertamente al suo insegnante. Scopriamo che cosa ha detto… Amici 23,incontra Raimondo Todaro e si raccontaha incontrato per la prima volta il suo professore Raimondo Todaro che ha immediatamente ringraziato per l’opportunità. Il ragazzo era più interessato ad Amici 23 che al Mondiale, un aspetto molto importante per Raimondo che lo aveva già visto lo scorso anno. Al tempo però aveva il banco di latino occupato da quello che è stato poi il vincitore del talent, Mattia Zenzola. Mentre l’allievo e il suo professore parlavano, Todaro si accorto del fatto che il giovane ha una ...