Giovani | Abodi | ' dobbiamo accorciare le distanze e saper ascoltare i ragazzi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Roma, 31 ott. - (Adnkronos) - Si è svolta oggi all'Accademia della scherma del Foro Italico di Roma la seconda edizione della Giornata Nazionale “e Memoria”, promossa dal Ministro per lo Sport e i, Andrea, organizzata dalla Struttura di Missione anniversari nazionali, in collaborazione con l'Agenzia Italiana per la Gioventù, dedicato al 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana. La giornata è iniziata con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha spiegato come “consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione dellegenerazioni sono le finalità che assegna la Giornata Nazionalee Memoria”, sottolineando poi quanto la Costituzione sia “la cornice entro cui si sviluppa la vita del Paese”. Il Ministro ...