Giornata all’insegna della passione per i motori a Bergamo con il gruppo “Audi A3 Italy”

(Di martedì 31 ottobre 2023) Sono 47 le vetture, suddivise tra i modelliA3, S3 e RS3, che domenica 29 ottobre hanno sfilato per le stradebergamasca in occasione del primo raduno orobico delA3”, community di appassionaticasa automobilistica tedesca che conta su Facebook ben 33.095 membri provenienti da tutta Italia. Successo straordinario per l’evento che, nella sua prima edizione, ha visto la presenza di un centinaio di persone tra cultori e addetti ai lavori. Il ritrovo presso la sede di Bonaldi –Eurocar Italia in via Agostino Gemelli, 30,ha dato il via a unainteramente dedicata al marchio dei quattro anelli. Ad accogliere i partecipanti, tra cui anche noti creator del web proprietari di ...