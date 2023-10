Giorgetti | debito nostro punto debole E’ suonata la sveglia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Roma, 31 ott. (askanews) – La solidità dei conti pubblici “non deve portare a sottovalutare il tema del livello elevato del, il”. Lo ha detto il ministro dell’economia, Giancarlo, intervenendo alla Giornata Mondiale del Risparmio. “Dopo anni di bassi tassi d’interesse e di impennata degli scostamenti per la pandemia e la guerra èla” ha aggiunto “piùsignifica più spesa per intesssi che significa risrse sottratte a famigle ed imprese”. “L’equazione è semplice ma spesso non sufficientemenete chiara agli attori politici e sociali” ha aggiunto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Piùsignifica più spesa per interessi e più spesa per interessi significa risorse sottratte ... Così il ministro dell'Economia, Giancarlo, in occasione della 99° Giornata mondiale del ...

Giorgetti, 'sul debito pubblico è suonata la sveglia' Agenzia ANSA

Giorgetti, 'sul debito pubblico è suonata la sveglia' Tiscali Notizie

Nella 99esima Giornata Mondiale del risparmio organizzata dall’Acri, il debito pubblico dell’Italia torna sotto i riflettori dei mercati e delle istituzioni. In particolare il ministro Giorgetti ...Più debito significa più spesa per interessi e più spesa per ... Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in occasione della 99° Giornata mondiale del Risparmio. “Stiamo lavorando per ...