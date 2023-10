Giochi della Chimica 2023 24 | iscrizioni fino al 4 febbraio

... totalmente immobile sul tema del dissesto idrogeologicoRegione, in un giorno in cui ci sono tantissimi territori in grande difficoltà anche per le colpeRegione Lombardia,a ...

Sabato 4 novembre, la mostra “Giochi da tavolo di ieri e di oggi ... Comune di Pistoia |

L'amministrazione Melucci restituisce alla comunità l'area giochi di ... Comune di Taranto

No, non è necessario aver giocato i precedenti per goderselo ... Sarà vostro compito gestire un bagno pubblico, fare amicizia con i residenti della città e intraprendere hobby come la caccia agli ...Roma, 31 ott. (Adnkronos Salute) - A pochi giorni dalla Giornata mondiale della psoriasi (29 ottobre), Ucb Pharma organizza a Milano l'evento aperto ...