Ginevra Lamborghini nei guai | “Lo sapevo!”

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 31 ottobre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionedeve fare i conti con un problema che non avrebbe mai immaginato di riprendere: cosa accadeNON POTEVA CREDERCI! E’ accaduto anche a, l’ex concorrente Gf Vip 7, che non riesce a credere ai propri occhi, quando in giro con le amiche e si prepara per il trucco, si è fermata a guardare i suoi capelli e ha scoperto l’inverosimile, o meglio, per lei, giovane ragazza che per la prima volta si rende conto che tutti invecchiano. (adsbygoogle = ...