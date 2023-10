Gianni Sperti bacia Roberta Di Padua a UeD | Maria grida e Tina | “Scandalo” VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 31 ottobre 2023) Momento epico nella puntata di oggi di Uomini e Donne., infatti, ha preso improvvisamenteDiper ballare a centro studio e, ad un certo punto, l’hata in maniera decisamente passionale. I presenti sono rimasti a bocca aperta, la stessa conduttrice ha fatto il possibile per porre fine a quell’evento così inatteso. Vediamo tutto quello che è successo. Gemma e Bruno si danno un bacio a stampo a Uomini e Donne La puntata di oggi di Uomini e Donne è stata qualcosa di esilarante. Tutto è partito daCipollari, la quale ha chiesto a Gemma Galgani e al suo nuovo spasimante Bruno di concedersi un ballo romantico a centro studio. L’opinionista ha provocato il nuovo arrivato chiedendogli se avesse voglia dire la dama. Lui non si è ...