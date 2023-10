Giampiero Mughini | “Ho tradito mia moglie per qualche mese | lei ne era consapevole e ha sofferto molto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023)è sposato con Michela Pandolfi da 30 anni e non è uno che parla della propria vita privata. Ma essendo uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip e avendo quindi a che fare con il ‘re del gossip’ Alfonso Signorini, stavolta ha dovuto “cedere”. Il conduttore gli ha rivelato che laha rilasciato un’intervista a Chi nella quale ha dichiarato di essere stata tradita una volta e di non averlo ancora perdonato: “È successo che un’altra persona splendida che ricordo con affetto… È successo quello che succede nella vita di tutti. A me non piaceva stare nella menzogna così lei ha trovato delle foto che erano a portata di mano, forse volevo farlo sapere. La cosa è durata quachetto con lazza di Michela, ma lei ci è stata male. Però in tanti anni di storia il bilancio con ...