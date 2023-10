‘GialappaShow’ | Sabrina Salerno mattatrice | il duetto con Brenda Lodigiani

Leggi su funweek

(Di martedì 31 ottobre 2023) Lunedì 30 ottobre è andato in onda su TV8 e in simulcast su Sky Uno il terzo appuntamento con GialappaShow. Questa settimana, il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci, prodotto da Banijay Italia, ha vistonei panni di co-conduttrice e spalla del Mago Forest. Ospite a sorpresa della puntata è stato Raiz, frontman degli Almamegretta e il don Salvatore Ricci nel cast di “Mare Fuori”, che ha duettato con i Neri per Caso e si è reso protagonista di una divertente gag con Gigi & Ross. Foto di Jule Hering da Ufficio Stampa E a proposito di gag, la stessanon si è certo sottratta, regalando un’inedita esibizione con Ester Ascione, nuovo personaggio di. Ester si presenta sul palco con il suo upgrade, due nuovi condensatori ...