‘GialappaShow’ | non stiamo parlando abbastanza dei Neri Per Caso

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il successo di GialappaShow – in parte la dimostrazione che la formula della Gialappa's Band è sempre vincente e incolume al tempo – ha forse messo in secondo piano l'operazione musicale che ha luogo nel programma. Merito deiper– in pratica la resident band del format – ma anche del contenitore stesso. La Gialappa's Band ha da sempre trattato la musica con i guanti, regalandoci negli anni veri e proprie perle. Basti pensare alla longeva collaborazione con Elio e le Storie Tese che, nel 1994, portò alla luce Nessuno allo stadio, sigla del programma Mai dire mondiali. O alla figura di Olmo (aka Fabio De Luigi), che diede vita anche all'album Olmo & Friends nel 2001. Gli esempi sono infiniti e dimostrano che il valore musicale, nel mondo della Gialappa's Band, è sempre stato prioritario. Anche quando viene trattato con ironia.