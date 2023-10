GF 2023 | i voti della puntata 15 | Garibaldi “anima primitiva” 3 | Mughini fedifrago soddisfatto 5

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 31 ottobre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Confessioni e smentite, cambi di posizione all’occorrenza e l’ennesima vagonata di nomination, più immeritate del solito, per Beatrice: una quindicesimadel Grande Fratelloricca di argomenti, ma senza guizzo. Urgono nuovi ingressi o una protezione dall’alto per miss Luzzi, che continua ad essere il capro espiatorio di molti concorrenti. Sarà un gran giorno a Cinecittà quando il gruppo dovrà nominarsi all’interno. L’attrice è una perla rara in una moltitudine di volpi mancate, ma è stanca e ne ha tutte le ragioni. Annichilito Massimiliano ed eliminato qualche ...