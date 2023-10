Genoa-Reggiana | Nesta | “Se passiamo beccheremo la Lazio Nel caso pagherò cena a tutti”

(Di martedì 31 ottobre 2023) E’ la vigilia diche sarà la sfida anche fra due grandi amici Campioni del Mondo del 2006, ossia Gilardino e. In conferenza stampa l’allenatore dellaha scherzato sul possibile passaggio del turno della sua squadra nei confronti del Grifone di Gilardino.: “La vittoria di sabato, oltre i tre punti, ci ha dato continuità, in partita abbiamo fatto cose buone e meno quindi quindi abbiamo avuto anche certezze e consapevolezza di dover ancora crescere sul alcuni aspetti. La gara dobbiamo gestirla un po’ meglio, questo è un dato sul quale crescere. A ogni modo sono molto felice di quello che stiamo facendo e di come stiamo crescendo. “Siamo in una situazione di emergenza, soprattutto in difesa, dove anche Szyminski si è fermato, conto di averlo per il match contro il ...

Già, perché chi travincerà, si regalerà l'ottavo di finale con la Lazio all'Olimpico di Roma (in programma martedì 5 dicembre) e Nesta è un grandissimo ex dei biancocelesti. La ...

Alberto Gilardino e Alessandro Nesta, due campioni del mondo del 2006 ed ex compagni nel Milan, si ritrovano in panchina per la sfida Genoa-Reggiana di Coppa Italia. L'atmosfera sarà amichevole non ...Il Genoa sarà impegnato in Coppa Italia ma a tenere banco in casa rossoblù sono le condizioni di Mateo Retegui. Di seguito il punto de Il Secolo XIX. “Retegui di nuovo a mezzo servizio per i fastidi a ...