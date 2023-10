Genoa-Reggiana Coppa Italia | 01-11-2023 ore 15 | 00 | formazioni | quote | pronostici

...2 Borussia Dortmund - Bayern Monaco 3 Hellas Verona - Monza 4 Nantes - Reims 5 Cagliari -6 ...- Lecce 14 Real Sociedad - Barcellona 15 Parma - Sudtirol 16 Wolfsburg - Werder Brema 17- ...

Genoa-Reggiana, tagliato il traguardo dei diecimila biglietti venduti Pianetagenoa1893.net

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Sono oltre 10.500 i biglietti finora acquistati, di cui 1.100 per il settore ospiti, per Genoa-Reggiana di Coppa Italia in programma ...31/10 ore 15:00: Cremonese-Cittadella 31/10 ore 18:00: Salernitana-Sampdoria 31:10 ore 21:00: Bologna-Verona 01/11 ore 15:00: Genoa-Reggiana 01/11 ore 18:00: Lecce-Parma 01/11 ore 21:00: ...