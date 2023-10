Gaza | l’ipotesi dei due Stati ha ancora senso? Lo storico | “Soluzione più giusta È una chimera dal ’47 anche per ipocrisie Usa e indifferenza Ue”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Potrà mai esserci pace tra israeliani e palestinesi? Dopo i massacri, i rapimenti, le bombe e le migliaia di morti, saràpossibile una ripresa del processo di pace? O tornare a parlare di due, come pure si fa mentre è in corso l’attacco di terra israeliano, è un’illusione? “Rimane lapiùe quella che fornirebbe le maggiori garanzie per la stabilizzazione dell’area”, commenta lodell’Università di Torino Lorenzo Kamel, esperto di storia del Medio Oriente e del Nord Africa e autore, tra gli altri, del libro Terra contesa. Israele, Palestina e il peso della storia (Carocci, 2022). “Ma poi – avverte – è necessario fare i conti con la realtà sul campo”. Professore, il punto di non ritorno è stato superato? Il punto di non ritorno era già stato superato. L’orrore di ...