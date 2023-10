Gaza | “50 morti in campo profughi” Israele | colpito centro Hamas | ucciso comandante

... dieciAlmeno dieci persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite in un bombardamento israeliano sul campo profughi di Al - Shati, noto anche come Beach Camp, lungo la costa di...

A Gaza il 43% della popolazione è under 14. Unicef: ogni giorno 420 bimbi uccisi o feriti Sky Tg24

Tagliare in due Gaza, così da isolare la parte Nord da quella a Sud. Il piano di Israele per l'invasione della Striscia non è stato annunciato dall'esercito. Ma è chiaro dalle mappe e immagini ...Intanto proseguono i raid aerei israeliani sulla Striscia: fonti locali riportate dall’emittente Al Jazeera parlano di decine di morti in nel campo profughi di Jabalia, nella nord di Gaza.