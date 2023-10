Gatti Steel Spa | “Stop all’importazione di acciaio russo | il distributore sceglie dove acquistare e certifica la provenienza”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’azienda piacentina ha da tempo ampliato lo spettro dei propri fornitori, approfittando anche del grande sviluppo di Cina e India Piacenza, 31 ottobre 2023.L’incertezza internazionale, il conflitto in Ucraina e la crisi climatica portano alla modifica delle norme europee che regolano l’importazione dell’e in generale dei prodotti siderurgici. Due sono le principali novità, che hanno effetti determinanti sull’intero settore. La prima rientra nell’ambito delle misure restrittive attivate nei confronti della Russia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: sono vietati l’importazione, il trasporto e l’acquisto di prodotti siderurgici provenienti dalla Federazione Russa, nonché di manufatti che li contengano. L’altra novità è l’avvio del Cbam, il meccanismo di adeguamento al carbonio alle frontiere, che rientra nella strategia europea per la neutralità climatica ...