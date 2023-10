Gatti graziato dal Giudice Sportivo! No squalifica dopo Juventus-Verona

Leggi su inter-news

(Di martedì 31 ottobre 2023) Federicoè stato protagonista di un episodio arbitrale in: il difensore bianconero ha colpito Milan Djuric a palla lontana. IlSportivo però non utilizza la prova tv per punire il difensore NOnon verràto a seguito dell’episodio didove il difensore ha colpito al volto Djuric con la mano chiusa. IlSportivo, si legge sulla nota ufficiale, non ha utilizzato lo strumento della ‘Prova TV’ in quanto l’arbitro della gara, Feliciani, ha visto l’episodio in campo valutandolo come fallo di gioco. Il difensore dellarischiava tre giornate di: se fossero arrivate il calciatore avrebbe ...