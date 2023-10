Gastroscopia | come funziona e a cosa serve

Leggi su dilei

(Di martedì 31 ottobre 2023) Se un gran numero di esami strumentali è di semplice esecuzione, è pur vero che ce ne sono altri considerati “fastidiosi”, al punto da suscitare un po’ di preoccupazione. Possiamo definire così gli esami invasivi,la colonscopia e la. Quest’ultima, per essere svolta in modo corretto, richiede una preparazione specifica nei giorni precedenti; inoltre è necessario prendere alcune precauzioni durante e dopo l’esecuzione stessa. Si tratta di un esame non solo molto comune, ma anche fondamentale per diagnosticare eventuali patologie che possono interessare alcuni organi interni. Vediamo insieme alaaffrontare al meglio questo tipo di test. Ala? Partiamo da questa ...