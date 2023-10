Garcia un giorno spiegherà perché ha smontato il Napoli perfetto di Spalletti CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 31 ottobre 2023) Le quattro maggiori competitor, e i loro rispettivi tecnici, della Serie A hanno come obiettivo la squalificazione in Champions. Se da un lato Inzaghi sembra aver trovato la quadra e Allegri si affida ad una difesa solida, dall’altro Pioli estanno facendo più fatica. Il Corriere dello Sport scrive: “Simone Inzaghi, Stefano Pioli, Massimiliano Allegri e Rudisanno bene ciò che vogliono e che possono perdere se alla fine le cose non andranno come sperano. Per tutti l’obiettivo minimo è il quarto posto. Con il passaggio all’Inter Inzaghi ha completato la sua maturazione professionale; ha liquidato il tormentone Lukaku, dicendo che se n’è fatto una ragione e la ragione si chiama Thuram. Allegri è fuori dalle coppe e sfrutta la situazione da par suo; per lui il miglior attacco è la difesa: centesima partita senza subire gol nella sua carriera ...