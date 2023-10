Gabry Ponte | 25 anni in consolle | «Con la musica elettronica non mi annoio mai»

Leggi su funweek

(Di martedì 31 ottobre 2023) Non c’è ultratrentenne di oggi che alla parola ‘blue’ non associ, come colonna sonora, un brano preciso. E lo stesso fanno i giovanissimi della generazione Z, a dimostrazione che il linguaggiole può davvero non avere età. Parliamo, ovviamente, di Blue (da ba dee), hit firmata dagli Eiffel 65 che festeggia quest’anno i suoi primi 25. E correva l’anno 1998 quandoveniva letteralmente investito dal successo che lo ha reso, oltre due decadi dopo, il DJ-producer italiano numero uno al mondo per ascolti su Spotify e terzo artista italiano più ascoltato al mondo sulla piattaforma. Una nomination ai Grammy, oltre 3 miliardi di stream globali, due dischi di Diamante e 39 certificazioni Platino dopo,è pronto a festeggiare unversario non qualunque. E per ...