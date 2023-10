Frey | «Sommer? Il preparatore dei portieri dell’Inter mi ha detto…»

Leggi su inter-news

(Di martedì 31 ottobre 2023)elogia Yann, portiereche in estate ha preso il posto del quotato André Onana. L’ex portiere nerazzurro rivela. COMPLETO ? A Tv Play, Sebastianconvinto sul portiere nerazzurro: «Ho seguito siache Onana. Io non son d’accordo con chi dice cheè meno forte. Si tratta di un portiere completo. Ilmi dice “ho trovato un ragazzo umile. e in più non si vede, ma ti garantisco che anche in campo è molto carismatico, anche che non si vede”. Mi parla». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...