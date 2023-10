«Fotografica» | un’occasione per riscoprirsi comunità

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 31 ottobre 2023) Torna in Città Alta, tra i chiostri del Monastero del Carmine e gli Ex Magazzini del Sale, il festival bergamasco della fotografia. Dodici esposizioni dal respiro internazionale per fermarsi a capire come anche «NOI, QUI» possiamo fare la differenza: lasciandoci attraversare da alcune provocazioni, senza restare indifferenti