Forti piogge e venti su centro e nord Italia. Esonda il Seveso

(Di martedì 31 ottobre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Il punto sul maltempo ...

Il punto sul maltempo in Italiae venti sul centro e Nord Italia, ancora ore critiche soprattutto nel nord est. E' allerta rossa nelle zone centro settentrionali del Veneto [cartina], il presidente della Regione Zaia ...

Forti piogge nel Parmense, crollato il ponte Ozzanello sul torrente Sporzana Corriere TV

Previsioni meteo, allerta in 5 regioni: settimana di maltempo, con forti piogge e rischio allagamenti la Repubblica

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “Perturbazioni atlantiche a ripetizione sull’Italia. Dopo quella che attualmente sta portando intenso maltempo e criticità soprattutto al Nord, ne arriverà un’altra acc ...Allerta rossa nelle zone centro settentrionali del Veneto, Mose in funzione a Venezia. Difficoltà in Alto Adige. Allerta arancione in Emilia ...