Forte Maltempo | Esondazione del Seveso a Milano | Danneggi in Toscana | Neve sulle Alpi

(Di martedì 31 ottobre 2023)- Le regioni centrali e settentrionali d'Italia sono attualmente alle prese con undi notevole intensità. Ecco un aggiornamento sulla situazione meteo. AGGIORNAMENTO ORE 13:45 - Temporali Persistono nell'Alto Triveneto: Anche nelle prime ore del pomeriggio, si osservano ancora rovesci e temporali nelle regioni dell'Alto Triveneto, in particolare sul Bellunese, Pordenonese e Udinese. Questi fenomeni si concentrano principalmente nelle zonene. Le precipitazioni hanno già raggiunto quasi 70 mmPreCarniche. AGGIORNAMENTO ORE 12:30 - Il Fiume Piave in Piena: Le intense piogge delle ultime ore hanno innalzato il livello del fiume Piave, che ora è in piena nella regione del Trevigiano. Alcuni temporali persistono ancora sul Bellunese. AGGIORNAMENTO ORE 11:15 - L'Adige in Piena, ...