Formazioni ufficiali Cremonese-Cittadella | le scelte dei due tecnici

(Di martedì 31 ottobre 2023) Alle 15:00 andranno in scena i sedicesimi di Coppa Italia. LediDi seguito riportiamo ledi(3-5-2): Jungdal; Sernicola, Tuia, Lochoshvili; Sekulov, Collocolo, Bertolacci, Abrego, Quagliata; Tsadjout, Ciofani. All: Stroppa(4-3-1-2): Maniero; Carissoni, Negro, Frare, Giraudo; Kornvig, Danzi, Carriero; Mastrantonio; Magrassi, Maistrello. All: Gorini.

Ledi Cremonese e Cittadella, sfida valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. Sembra aver funzionato il cambio in panchina per i grigiorossi, i quali continuano ad ...

Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali del Clasico GianlucaDiMarzio.com

La partita Genoa - Reggiana di Mercoledì 1 novembre 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per i sedicesimi di finale della Coppa Italia 2 ...Dopo essersi incontrate nell'ultimo turno di campionato al Tombolato con il successo allo scadere dei lombardi grazie al gol di Franco Vazquez, Cremonese e Cittadella si ritrovano in Coppa Italia nei ...