Folgorato mentre monta un macchinario in Brianza | grave un operaio 22enne

(Di martedì 31 ottobre 2023) Undi 22 anni è ricoverato in ospedale in gravi condizioni a causa di un incidente sul lavoro avvenuto martedì 31 ottobre in. Il ragazzo stava lavorando in uno scatolificio a Burago di Molgora, in provincia di Monza, per conto di una ditta esterna, quando intorno alle 7:30 di mattina è rimastodalla corrente sprigionata dalcon cui stava armeggiando, perdendo conoscenza. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che lo hanno soccorso con manovre di rianimazione, prima di trasferirlo al pronto soccorso in codice rosso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Vimercate, al lavoro per ricostruire le dinamiche dell’incidente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.